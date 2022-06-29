"Это наш город": около 1,6 млн человек посетили Московскую неделю моды

Около 1,6 миллиона человек посетили Московскую неделю моды. Они смогли оценить работы более 450 российских дизайнеров.

Показы проходили сразу на нескольких площадка: в ГУМе, на ВДНХ, станции метро "Маяковская", Тверской площади и площади Революции. Но основной локацией стал парк "Зарядье". Здесь прошли более 70 показов.

