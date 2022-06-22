"Это наш город": центр занятости "Моя карьера" подготовил для подростков летние программы

Центр занятости "Моя карьера" подготовил для подростков специальные летние программы. Они помогут определиться с будущей профессией.

В офисе ждут ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Они смогут узнать о самых востребованных специальностях и освоить навыки для построения будущей карьеры.

По планам организаторов, в этом сезоне они смогут помочь более 2,5 тысячи подростков.