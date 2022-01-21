"Это наш город": территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территории около трех станций второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в 2021 году. Работы были завершены на станциях Щукинская, Курьяново и Печатники.

Рядом с платформами сделали более комфортными пешеходные маршруты и проложили новые дорожки. Кроме того, были организованы тротуары, отделенные от проезжей части бордюрами, а также заменено асфальтовое покрытие.

Около станций установили около 150 фонарей. Помимо этого, там появились парковки для машин и велосипедов.