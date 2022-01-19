Москва выбрала лучшее региональное ИТ-решение с применением искусственного интеллекта

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В столице объявили победителя в номинации конкурса "Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления", учрежденного оргкомитетом конкурса "Цифровые вершины" совместно с департаментом информационных технологий столицы. Экспертное жюри выбрало голосового робота "Николая", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Номинация, которую мы учредили в партнерстве с организаторами конкурса, позволила познакомиться с огромным количеством уникальных практик регионов по внедрению технологий искусственного интеллекта в госуправлении", – приводятся в материале слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Он отметил, что победитель конкурса продемонстрировал интеграцию решения в различные направления поддержки. Голосовой робот "Николай" был создан единым контактным центром при правительстве Тульской области по внедрению единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта.
"Николай" в круглосуточном режиме консультирует граждан, обратившихся на горячие линии МФЦ и госуслуг, центра занятости населения, а также по вопросам, связанным с коронавирусом, диспансеризацией, вакцинацией.
Всего в конкурсе принимали участие 16 регионов страны. В финал прошли проекты Калининградской, Кемеровской, Тюменской областей и Удмуртской Республики. Победителей наградили 14 января.
Ранее стали известны победители международного конкурса среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. В категории от 14 до 18 лет команда Upgrade Team из детского технопарка "Мосгормаш" стала третьей.
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