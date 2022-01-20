Пользователи mos.ru получили более 1,3 тыс видеоконсультаций с ноября 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 1,3 тысячи онлайн-встреч проведено с момента обновления сервиса видеоконсультаций на портале mos.ru. Об этом рассказал руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Перечень тем для онлайн-консультаций насчитывает более 100 позиций, самые популярные – жилищные вопросы, связанные с заключением договоров передачи жилых помещений в собственность граждан, а также предварительное согласование предоставления земельного участка и заключение договора социального найма", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что сервис дополнен новыми полезными функциями. Теперь mos.ru напоминает о предстоящей встрече за 24 часа до ее начала. Уведомление со ссылкой на видеоконференцию приходит в личный кабинет или на электронную почту.

Также во время онлайн-консультации можно направить профильному сотруднику соответствующие документы. Для этого их нужно заранее отсканировать или сфотографировать, а затем загрузить в сервис. Сделать это можно прямо во время видеоконференции.

Для записи на консультацию необходимо зайти в раздел "Услуги" на портале mos.ru и открыть категорию "Документы". Затем нужно перейти в раздел "Личные документы" и в открывшемся каталоге услуг выбрать "Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате". Затем нужно заполнить электронную форму: выбрать в списке ведомство, тему, удобную дату и время. В заявке нужно указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные данные и изложить интересующий вопрос.

Всего доступно два формата онлайн-встреч: личный прием у руководителя ведомства или его уполномоченного представителя и консультация специалиста. Длительность каждой консультации составляет 20–30 минут.

Платформу для проведения видеоконференций на mos.ru разработали специалисты департамента информационных технологий. Сервис видеоконсультаций запустил департамент городского имущества Москвы.

На приеме горожане могут задать вопрос по предоставлению государственных услуг и получить справочную информацию. Например, во время беседы с работником департамента городского имущества можно узнать, как арендовать нежилое помещение, встать на жилищный учет и заключить договор социального найма.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в прошлом году онлайн-консультации профильных специалистов департамента по имущественно-земельным и жилищным вопросам получили 8,5 тысяч пользователей mos.ru.

"В 2020 году, когда был запущен проект, такой возможностью воспользовались 1,6 тысячи человек. Горожане традиционно высоко оценивают качество сервиса и оказанной помощи", – добавил он.

Средняя оценка, которую ставят жители столицы по итогам полученной консультации, – 4,8 балла по пятибалльной шкале, подчеркнул Гаман.

В прошлом году также начались онлайн-консультации с сотрудниками центров "Мои документы". Как рассказала директор центров госуслуг Ольга Фефелева, темы консультаций затрагивают более 200 услуг, доступных в офисах.

Сейчас пользователям mos.ru доступна запись в центры госуслуг "Мои документы" и департаменты культуры, городского имущества, градостроительной политики, строительства, природопользования и охраны окружающей среды, труда и социальной защиты, а также специализированную государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Объединения административно-технических инспекций.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Моя Москва" модернизировали раздел "Услуги". Теперь на странице отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки, как было ранее.