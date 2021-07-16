Список тем для видеоконсультаций со специалистами центров "Мои документы" расширили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Список тем для видеоконсультаций со специалистами столичных центров "Мои документы" расширился, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Около 80% участников голосования на платформе "Активный гражданин" поставили максимальный балл городской новинке (средняя оценка по пятибалльной шкале – 4,6).

"На онлайн-встрече можно получить консультацию по 200 услугам, доступным в центрах "Мои документы". Специалисты расскажут о регистрации недвижимости, оформлении парковочного разрешения, предоставлении доступа к личному кабинету на mos.ru, приватизации жилья и других значимых услугах", – говорится в сообщении.

Записаться на онлайн-прием можно на mos.ru в разделе "Услуги". После выбора удобной даты и времени нужно указать адрес электронной почты, куда пришлют ссылку с приглашением на консультацию. Двадцатиминутные онлайн-встречи проводятся с 09:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом.

Туда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы. Для получения не требуется предварительная запись, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. За каждый документ будет необходимо заплатить государственную пошлину.