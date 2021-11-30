В Москве заработал сервис аренды спортивных площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый онлайн-сервис краткосрочной аренды спортивных зон "Вместе со спортом" заработал на портале mos.ru. С его помощью горожане в несколько кликов могут подобрать и забронировать подходящую площадку для тренировок.

В электронном каталоге уже доступны более ста спортивных зон, включая теннисные корты, футбольные площадки, спортивные залы, автодромы и конноспортивный манеж, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Раньше поиск подобного помещения отнимал большое количество времени: приходилось смотреть множество сайтов спортивных комплексов, а также лично приезжать в учреждение для заполнения договора краткосрочной аренды. Новый сервис позволяет сделать это не выходя из дома.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркнул, что для властей важно, чтобы город становился более открытым и удобным для жителей.

"Наш новый сервис позволяет арендовать площадки для занятий спортом. Причем в каталоге представлены не только крупные московские базы, центры и комплексы, но и районные спортивные зоны. Достаточно зайти на mos.ru и подобрать подходящую площадку по виду спорта и расположению", – подчеркнул Лысенко.

Новый сервис доступен в разделе "Услуги". В каталоге необходимо выбрать сферу "Культура, спорт, отдых", подраздел "Спорт и физкультура". После этого на экране отобразится перечень онлайн-сервисов, в числе которых будет и "Аренда спортивных площадок".

На главной странице проекта "Вместе со спортом" можно найти подборки площадок по самым популярным видам спорта, таким как футбол или бокс. Ознакомиться с полным перечнем позволяет кнопка "Подобрать помещение".

Зоны, в которых размещены доступные для аренды площадки, отмечены на интерактивной карте города. Для упрощенного поиска в сервисе доступны специальные фильтры. Они дают возможность искать площадку не только по виду спорта, но и по удобным датам, стоимости аренды и территориальному расположению.

Дополнительные фильтры позволяют найти место, отвечающее конкретным критериям. В специальном поле расширенного поиска можно указать длину и ширину зала, тип покрытия, наличие душевых кабин, парковочных мест и раздевалки.

Руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев отметил, что в сервисе "Вместе со спортом" представлен широкий ассортимент площадок на любой вкус.

"Для бронирования открыты тиры для пулевой и лазерной стрельбы, расположенные в первом в России центре современного пятиборья "Северный", а также автодромы, гребной бассейн, легкоатлетические дорожки, бильярдные залы, теннисные корты, тренажерные залы, футбольные площадки, конноспортивный манеж и многое другое", – рассказал он, добавив, что в будущем к проекту планируют подключать и другие спорткомплексы.

Забронировать спортивную площадку могут пользователи со стандартной учетной записью портала mos.ru. Заполнять вручную заявление, необходимое для составления договора аренды, не придется: сервис автоматически внесет все требующиеся сведения, указанные в учетной записи. Пользователю останется лишь кликнуть на кнопку "Отправить заявление". Оформленный договор и счет на оплату поступят в личный кабинет.

Оплата для физических лиц возможна с помощью банковской карты, электронного кошелька или счета мобильного телефона. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны оплатить выставленный счет в отделении банка. После внесения средств в личный кабинет поступит информация о бронировании.

Сервис доступен для лиц старше 18 лет, имеющих гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru стала доступна функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств. Новый сервис позволяет горожанам экономить время, так как теперь для консультаций необязательно приезжать в учреждение.