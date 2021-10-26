На mos.ru появились две новые услуги для участников программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На mos.ru появились две новые онлайн-услуги для участников программы реновации – запись на осмотр квартиры и запись на заключение договора. Они доступны зарегистрированным пользователям с полной учетной записью. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как пояснил глава столичного департамента градостроительной политики Максим Левкин, за время работы суперсервиса жителям было отправлено более 200 тысяч электронных уведомлений.

"Благодаря суперсервису новоселы могут дистанционно заявить о необходимости устранения строительных дефектов, заказать услуги грузчика, воспользоваться персонализированной инструкцией по переезду, записаться на прием к нотариусу, а также получать регулярные сообщения обо всех этапах расселения", – напомнил Левкин.

В городском департаменте информационных технологий, в свою очередь, отметили, что одним из самых востребованных онлайн-сервисов среди новоселов по-прежнему является инструкция "Переезд по программе реновации". К ней обратились уже более 154 тысяч москвичей.

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов, электронные услуги в составе суперсервиса развиваются непрерывно, чтобы сделать переезд для каждого участника программы реновации максимально комфортным.

"Благодаря новым онлайн-услугам жители смогут управлять своим временем, заранее планировать еще два важных этапа в рамках расселения и оперативно получать ответы на волнующие их вопросы без лишних визитов и звонков. В перспективе мы планируем перевести в электронный формат еще больше услуг, которые упростят новоселам переезд в новый дом", – подчеркнул Козлов.

Ранее для участников программы реновации ввели услугу онлайн-записи на прием к нотариусу. Она будет полезна в том случае, если один из собственников квартиры несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный. В других ситуациях помощь нотариуса не нужна.