Благоустройство территории возле вокзала Восточный завершили в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Благоустройство территории около вокзала Восточный завершили в Москве. В ходе работ удалось сделать подъездную дорогу к вокзалу, обустроить тротуары и убрать под землю линии электроснабжения.
По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, также в рамках благоустройства получилось создать новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу.
Так, появилась подъездная дорога к Восточному протяженностью 700 метров у жителей Амурской улицы. Уточняется, что благодаря данному решению можно будет свободно организовать движение общественного транспорта.
В рамках проекта по благоустройству работники проложили систему ливневой канализации, выполнили ремонт и уложили дорожное покрытие. Чтобы обеспечить безопасность жителей района и пассажиров, было установлено 26 фонарей с энергосберегающими светильниками.
Кроме того, уточнил Бирюков, под эстакадой СВХ удалось сделать большую парковку с охраной и видеонаблюдением. Весной там собираются установить велобокс для хранения велосипедов.
Вокзал Восточный заработал в мае прошлого года и стал впервые открывшимся почти за сто лет в Москве новым железнодорожным транспортным объектом. Восточный объединяет Курское направление железной дороги, станцию метро "Черкизовская" и Московское центральное кольцо.
С Восточного можно уехать в Анапу, Адлер, Иваново, Курск, Белгород и многие другие города. На вокзале созданы условия для маломобильных граждан, есть специальные бактерицидные приспособления для обеззараживания.
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