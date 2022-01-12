Благоустройство территории возле вокзала Восточный завершили в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Благоустройство территории около вокзала Восточный завершили в Москве. В ходе работ удалось сделать подъездную дорогу к вокзалу, обустроить тротуары и убрать под землю линии электроснабжения.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, также в рамках благоустройства получилось создать новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу.

Так, появилась подъездная дорога к Восточному протяженностью 700 метров у жителей Амурской улицы. Уточняется, что благодаря данному решению можно будет свободно организовать движение общественного транспорта.

В рамках проекта по благоустройству работники проложили систему ливневой канализации, выполнили ремонт и уложили дорожное покрытие. Чтобы обеспечить безопасность жителей района и пассажиров, было установлено 26 фонарей с энергосберегающими светильниками.

Кроме того, уточнил Бирюков, под эстакадой СВХ удалось сделать большую парковку с охраной и видеонаблюдением. Весной там собираются установить велобокс для хранения велосипедов.

Вокзал Восточный заработал в мае прошлого года и стал впервые открывшимся почти за сто лет в Москве новым железнодорожным транспортным объектом. Восточный объединяет Курское направление железной дороги, станцию метро "Черкизовская" и Московское центральное кольцо.

С Восточного можно уехать в Анапу, Адлер, Иваново, Курск, Белгород и многие другие города. На вокзале созданы условия для маломобильных граждан, есть специальные бактерицидные приспособления для обеззараживания.