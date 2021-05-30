09:30
Впервые почти за сто лет в Москве открылся новый железнодорожный вокзал. "Восточный" объединяет Курское направление железной дороги, станцию метро "Черкизовская" и Московское центральное кольцо. Его запуск, по словам властей, существенно разгрузит центр города.
Прибывающие туда пассажиры смогут быстрее добраться до мест назначения. С "Восточного" же можно уехать в Анапу, Адлер, Иваново, Курск, Белгород и многие другие города. На вокзале созданы условия для маломобильных граждан, есть специальные бактерицидные приспособления для обеззараживания. Кроме того, реализована концепция "аромамаркетинга" – по обещаниям проектировщиков. Там будет приятный специфичный запах. В мэрии предполагают, что около 70% пассажиров, прибывающих на Восточный вокзал, продолжат свой путь по МЦК. Планируется, что открытие Восточного вокзала на 35% разгрузит Курский вокзал.
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