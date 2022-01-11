Реконструкцию Шелепихинской набережной завершат в 2024 году

Работы по благоустройству Шелепихинской набережной планируют закончить в 2024 году. В этом районе строят транспортную развязку.

Специалисты уже реконструировали Мукомольный и Проектируемый проезды. Это улицы, которые проходят вокруг новых жилых домов. Теперь они возводят четыре эстакады. На всей территории сейчас обновляют инженерные коммуникации, дождевую канализацию и электрические сети.

Кроме того, там планируют разбить более 10 гектаров газона, высадить почти 300 деревьев и 11 тысяч кустарников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.