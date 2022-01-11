Собянин подвел итоги работы городской платформы "Город идей" в 2021 году

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Сергей Собянин подвел итоги работы городской платформы "Город идей", которая работает семь лет. Об этом мэр написал на своем личном сайте.

По его словам, на платформе все заинтересованные москвичи могут предложить и обсудить идеи по улучшению работы ключевых сфер городского хозяйства – от образования и транспорта до культуры и предоставления государственных услуг.

Мэр напомнил, что начиная с 2014 года власти провели 35 краудсорсинг-проектов, в которых приняли участие более 300 тысяч человек. Самые интересные идеи реализовали на практике. Только в 2021 году шесть тематических проектов собрали более четырех тысяч идей, из которых 423 взяли в работу.

В частности, краудсорсинг-проект "Городские мастерские семейного творчества" заинтересовал 13,5 тысячи москвичей. Власти пытались узнать, какие мероприятия наиболее интересны родителям и детям. В итоге участники проекта предложили почаще проводить чемпионаты по различным творческим дисциплинам, а также организовать московский фестиваль семейного творчества.

Проект "Культура рядом" посвящен развитию культурного пространства в жилых районах. Мэр рассказал, что участники проекта предложили открывать в библиотеках и культурных центрах кофейни, оформляя их в разных стилях.

В проекте "Волонтеры Москвы" своими идеями поделились 19 тысяч москвичей. Они высказали свои пожелания по участию в городских добровольческих мероприятиях. По результатам работы проекта решено более активно приобщать детей и подростков к участию в волонтерских проектах.

В каждом районе предполагается открыть общественные приемные "Мосволонтера" и другие добровольческие организации. В парках будут проводить фотовыставки, посвященные волонтерскому движению Москвы, а на сайте "Активного гражданина" появятся публикации о самых активных волонтерах.

Кроме того, москвичей пригласили обсудить новые направления обучения, которые они хотели бы посещать в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Также москвичи могли поделиться мнением о развитии Московского инновационного кластера, о том, какие программы им были бы интересны и какие каналы его продвижения удобны.

Собянин также рассказал, что в рамках проекта "Город идей" горожане предложили, как улучшить саму краудсорсинговую платформу, в каком направлении ее развивать, чтобы она стала еще более удобной и востребованной.

Платформа "Город идей" реализована ГКУ "Новые технологии управления" и департаментом информационных технологий Москвы. С момента запуска более 280 тысяч горожан прислали в сервис более 113 тысяч предложений по развитию городской инфраструктуры.

В октябре городские власти собирали на платформе предложения москвичей по разработке и развитию коммуникационных центров на базе культурных учреждений.