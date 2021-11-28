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Москва 24

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Общество

15:34

Более 400 идей москвичей по изменению городского пространства реализуют в столице

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал об итогах работы платформы "Город идей" в 2021 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В этом году на платформе "Город идей" нам удалось реализовать шесть проектов в области предпринимательства и бизнеса, культуры и по другим важным тематикам", – заявил специалист.

По словам Пищелко, на сервис поступили более четырех тысяч инициатив от жителей Москвы. Планируется, что реализованы будут более 400 из них.

Платформа "Город идей" реализована ГКУ "Новые технологии управления" и департаментом информационных технологий Москвы. С момента запуска более 280 тысяч горожан прислали в сервис более 113 тысяч предложений по развитию городской инфраструктуры.

В октябре городские власти собирали на платформе предложения москвичей по разработке и развитию коммуникационных центров на базе культурных учреждений.

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