Коммуникационные центры появятся на базе столичных культурных учреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на базе культурных учреждений создадут коммуникационные центры. Жители столицы смогут внести свои предложения по их разработке в проекте "Культура рядом" на онлайн-платформе "Город идей" с 19 по 25 октября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Это уже 35-й проект, который проходит на платформе "Город идей". Приглашаем москвичей присоединиться к нему и обсудить, какими должны быть коммуникационные центры – новые городские пространства для общения, саморазвития и работы", – сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

В свою очередь, гендиректор ГБУК города Москвы "Мосразвитие" Тимур Вахитов отметил, что коммуникационные центры станут местом, где горожане смогут получить подробную консультацию о том, какие электронные услуги и сервисы предоставляет город.

"Например, они покажут, как пользоваться сервисом онлайн-бронирования книг "Библиотеки Москвы", проектом "Активный гражданин", платформой правительства Москвы "Город идей" и многими другими. Также консультанты помогут принять участие в общегородских проектах", – подчеркнул Вахитов.

Чтобы поделиться идеями по организации работы будущих коммуникационных центров, нужно авторизоваться на платформе "Город идей". После регистрации следует перейти на страницу проекта "Культура рядом", выбрать этап "Предлагай" и описать идею.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что посетителям столичных библиотек стал доступен электронный читальный билет. Теперь брать книги можно, продемонстрировав специальный штрихкод.