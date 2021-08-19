Сергунина: посетителям библиотек стал доступен электронный читательский билет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Брать книги в библиотеках Москвы теперь можно по электронной версии единого читательского билета. Для этого потребуется только продемонстрировать специальный штрихкод, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В Москве сделан еще один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек. Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию – достаточно показать библиотекарю штрихкод на экране мобильного устройства", – объяснила заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что в столице к настоящему времени завершилось подключение библиотек к общей информационной системе. Получить в них книги можно по единым читательским билетам, которых выдано уже свыше 560 тысяч.

Как пояснил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, для некоторых москвичей электронные карты могут быть удобнее пластиковых, так как их невозможно где-то забыть и проще найти.

Оформить электронную версию читательского билета можно на портале mos.ru.

В середине апреля москвичам стал доступен сервис "Библиотеки Москвы". С его помощью можно выбрать и забронировать нужную книгу, а когда заказ будет готов к выдаче, пользователю придет оповещение.

