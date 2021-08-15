Глава ПМР поблагодарил Россотрудничество за книги для местных библиотек

19:44
Фото: Пресс-служба вице-премьера РФ Д.Рогозина/ТАСС
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил благодарность Россотрудничеству за книги для библиотек республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В ПМР уже доставлены 3600 экземпляров книг в качестве гуманитарной помощи.
"Это первая партия. Остальные издания подготовлены к отправке и прибудут в республику до начала учебного года. Уже на предстоящей неделе книги распределят по библиотекам. Лично проконтролирую, чтобы ни одно учреждение не оказалось обделено", – заявил Красносельский.
Всего планируется получить 4500 книг на сумму около 3 миллионов рублей РФ.
"Особую благодарность за поддержку идеи и практическую помощь в реализации этого гуманитарного проекта выражаю руководителю Россотрудничества Евгению Александровичу Примакову и председателю Общественного Совета при Россотрудничестве Игорю Юрьевичу Чайке", – отметил лидер Приднестровья.
Кроме того, он подчеркнул, что на этом общие планы России и ПМР не заканчиваются. В настоящий момент обсуждается обеспечение библиотечной сети республики качественной российской литературой, а вместе с тем есть наработки и предварительные договоренности о направлении в приднестровские школы современных учебно-методических изданий.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут сотрудничать. Он добавил, что Москва ожидает конструктивного диалога с Кишиневом, однако РФ не готова помогать Молдавии по приднестровскому вопросу в ущерб ее национальных интересов.
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