Москвичам рассказали, что столица поставляет в Восточную Европу

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В 2020 году продукция, производимая в Москве, поставлялась в 183 страны мира. Главными партнерами российской столицы стали Казахстан, Белоруссия, США, Китай и Германия, однако компании открывают новые экспортные направления. Одним из рынков, обладающих высоким потенциалом для наращивания сбыта столичной продукции, специалисты центра поддержки и развития экспорта "Моспром" считают рынок Восточной Европы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В январе – мае 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Восточной Европы составил 1,49 миллиарда долларов США, что на 135,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 130,8% больше, чем в 2019-м", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одной из главных экспортных категорий, которые Москва поставляет в страны Восточной Европы, является фармацевтическая продукция, спрос на которую вырос в период пандемии. Одним из главных покупателей столичных препаратов является Молдавия: в 2020 году стране было продано товаров на 8,84 миллиона долларов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 6,21 миллиона долларов. Также спрос на московскую фармпродукцию растет в Латвии, Словакии и Болгарии.

Специалисты считают перспективным экспорт в Восточную Европу шоколадных кондитерских изделий. В частности, наибольшие надежды в этом сегменте возлагаются на страны Прибалтики, Молдавию и Болгарию.

Между тем, по мнению гендиректора центра "Моспром" Натальи Шуваловой, столичным компаниям могут быть интересны крупные инвестиционные проекты в этом регионе. Например, до 2020 года Москва не поставляла железнодорожную технику в Венгрию, а уже в 2020 году ее экспорт составил 1,68 миллиона долларов и в 2021 вырос до 2,5 миллиона долларов. В связи с этим она напомнила о планах Венгрии по строительству двух железнодорожных сетей, которое могло бы заинтересовать московских поставщиков железнодорожного оборудования.

В "Моспроме" полагают, что в Балканских странах может быть востребована телекоммуникационная продукция столичных предприятий, а также бытовые товары, одежда, средства зубной гигиены и бытовая химия. Кроме того, востребованными могут оказаться товары автомобильной промышленности.

Так, в Сербию, которая является крупнейшим в мире производителем автомобилей на душу населения, предприятия Москвы поставляют автозапчасти, шины, электронное вспомогательное оборудование и другие сопутствующие товары.

Ранее сообщалось, что столичный экспорт медицинского оборудования с начала года увеличился в 2,1 раза, или на 116,3%. Как отметил Владимир Ефимов, годом ранее объем поставок товаров данной категории составил 10,33 миллиона долларов, а в этом году показатель достигнул отметки в 22,34 миллиона долларов.

Лидером в зарубежном экспорте стала дыхательная аппаратура. Помимо этого, столица поставила за границу компьютерные томографы на 3,95 миллиона долларов, а также устройства для механотерапии на 1,87 миллиона долларов и медицинскую рентгеновскую аппаратуру на 1,81 миллиона долларов.

