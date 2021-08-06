Столичный экспорт медицинского оборудования вырос в 2,1 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичный экспорт медицинского оборудования с начала года увеличился в 2,1 раза, или на 116,3%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, данный показатель является рекордным.
"За первые пять месяцев этого года Москва показала рекордные результаты экспорта медицинского оборудования по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Так, экспорт товаров данной категории составил 22,34 миллиона долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 10,33 миллиона долларов", – сказал Ефимов.
Лидером в зарубежном экспорте стала дыхательная аппаратура. Помимо этого, столица поставила за границу компьютерные томографы на 3,95 миллиона долларов, а также устройства для механотерапии – 1,87 миллиона долларов и медицинскую рентгеновскую аппаратуру – 1,81 миллиона долларов.
В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что за первые пять месяцев столичные производители экспортировали медтехнику в 81 страну мира.
"Лидером по закупкам стал Казахстан – сумма поставок достигла 6,85 миллиона долларов. Это на 100,3% выше показателей 2019 года", – отметил Прохоров.
Импортерами Москвы также стали Узбекистан, Нидерланды, Индия, Белоруссия, Мексика, Бангладеш, Эквадор, Непал, Катар и Норвегия. Всего столичный экспорт медицинской техники на эти рынки составил более 187 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что в 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 31% и составил 39,86 миллиарда долларов.
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