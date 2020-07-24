Столичные бизнесмены заинтересованы в экспорте в Германию, Казахстан и Францию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У столичных компаний с начала апреля появилась возможность бесплатно запрашивать персональные аналитические исследования зарубежных рынков. Услугу предоставляют в Московском экспортном центре (МЭЦ), подведомственном городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Такие меры позволяют предпринимателям выбирать наиболее подходящие направления для экспорта. В одном исследовании может быть проанализировано до пяти зарубежных рынков.
"Представители бизнеса активно пользуются новым продуктом Московского экспортного центра. 82 процента получателей услуги им полностью удовлетворены", – подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, 11 процентов всех запросов приходятся на рынок Германии, 8 процентов – Казахстана, 7,5 процента – Франции. Не так давно предпринимателей заинтересовала Южная Африка.
При этом руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отмечает, что в Германии востребованы комплектующие и сырье для успешного и бесперебойного функционирования немецких предприятий автомобилестроения, в Казахстане – продовольственная продукция и электротехника, а во Франции – московская медицинская техника.
По данным Московского экспортного центра, самые популярные отрасли у заявителей: электроника и электротехника (31 процент), пищевая промышленность (23 процента), машины и оборудование (17 процентов). Три процента достались сельскому хозяйству.
Заказать услугу можно при помощи заявки на сайте МЭЦ. Заявителю необходимо указать тип экспортируемой продукции и указать ее код в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Согласно запросу, специалисты проведут исследование, используя данные Федеральной таможенной службы, базы Организации Объединенных Наций, интерактивной системы информации о мировых рынках и Международного торгового центра.
"Безусловно, аналитика является важной частью внешнеэкономической деятельности. Поэтому мы регулярно проводим мониторинг мирового промышленного профиля. С уверенностью можно сказать, что продукция столичных производителей пользуется устойчивым спросом на данных зарубежных рынках", – прокомментировал Прохоров.
Продукция столичных бизнесменов пользуется спросом за рубежом. Так с прошлого года центр "Моспром" организовал 20 международных мероприятий для более 130 производителей, во время которых которых компании провели почти 1950 деловых встреч.
Сотрудники центра "Моспром" перед B2B-встречами изучают преимущества столичных компаний, презентует продукцию, убеждаются в заинтересованности байеров, осуществляют верификацию контрагентов.
Ранее заммэра Наталья Сергнунина назвала самые популярные онлайн-сервисы для бизнеса. Онлайн-услуга "Законодательный бизнес-дайджест" стала самой востребованной на портале mbm.mos.ru. Вторым по популярности стал сервис дистанционных консультаций. Третье место занимает "Проверка контрагентов".
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