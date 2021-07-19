Экспорт продукции резидентов технополиса "Москва" увеличился в 2,7 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За первые три месяца текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" поставили за рубеж продукцию на 248 миллионов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, эта сумма в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
"При этом по сравнению с январем – мартом 2019 года поставки увеличились в 4,5 раза. Экспортером выступил каждый восьмой резидент особой экономической зоны", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Больше всего активности наблюдается у производителей микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования. Предприятия, производящие эту продукцию, обеспечили свыше 68% от общего объема экспорта. Более четверти поставок пришлось на досмотровое оборудование и литий-ионные батареи.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что за рубеж оправляется продукция производителей композитных материалов, режущего инструмента, дезинфекционного и учебного оборудования, а также фармацевтика.
Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, продукцию резидентов покупают в Швейцарии, Германии, Франции, Литве, Нидерландах, Китае, Южной Корее, Японии, также идут поставки в США и Канаду. Развиваются контакты с партнерами на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.
При составлении рейтинга площадки оцениваются по уровню развития менеджмента, сервисов и услуг, которые предоставляются на их территориях, а также стоимости базовых ресурсов, расположению площадки и предлагаемым льготам.
Технополис "Москва" скоро начнет выпуск вакцины о коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: