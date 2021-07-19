Экспорт продукции резидентов технополиса "Москва" увеличился в 2,7 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые три месяца текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" поставили за рубеж продукцию на 248 миллионов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эта сумма в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

"При этом по сравнению с январем – мартом 2019 года поставки увеличились в 4,5 раза. Экспортером выступил каждый восьмой резидент особой экономической зоны", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Больше всего активности наблюдается у производителей микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования. Предприятия, производящие эту продукцию, обеспечили свыше 68% от общего объема экспорта. Более четверти поставок пришлось на досмотровое оборудование и литий-ионные батареи.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что за рубеж оправляется продукция производителей композитных материалов, режущего инструмента, дезинфекционного и учебного оборудования, а также фармацевтика.

Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, продукцию резидентов покупают в Швейцарии, Германии, Франции, Литве, Нидерландах, Китае, Южной Корее, Японии, также идут поставки в США и Канаду. Развиваются контакты с партнерами на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.

При составлении рейтинга площадки оцениваются по уровню развития менеджмента, сервисов и услуг, которые предоставляются на их территориях, а также стоимости базовых ресурсов, расположению площадки и предлагаемым льготам.

