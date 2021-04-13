Сергунина: в Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в библиотеках

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервис для поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы" стал доступен на портале mos.ru. Теперь москвичи смогут узнать, в какой библиотеке есть в наличии нужные книги, и забронировать их онлайн. Также сервис оповестит, когда заказ будет готов к выдаче.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, недавно завершилось подключение городских библиотек к общей информационной системе. В настоящее время жители столицы могут брать книги в любой библиотеке по единому читательскому билету.
"Новый этап – создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Для того чтобы выбрать и забронировать книгу с помощью сервиса, нужно зайти в раздел "Услуги", затем выбрать категорию "Культура, спорт и отдых". Искать произведения можно по названию, автору, издательству и другим параметрам.
Сервис отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых они есть в наличии, с указанием адреса, телефона и времени работы читален, а также количества изданий, доступных для онлайн-бронирования. После выбора библиотеки нужно ввести данные получателя – номер единого читательского билета, а затем нажать на кнопку "Забронировать".
Накануне стало известно, что единый читательский билет начали принимать во всех 440 библиотеках столичного департамента культуры. Теперь, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно.
Единый читательский билет начали выдавать в конце 2018 года. Помимо ЕЧБ, в систему входит электронный каталог изданий. В нем содержатся полная библиографическая информация о книге и сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.
ЕЧБ представляет собой пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит данные о пользователе.
Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом. Оформление занимает не более 10 минут. При этом в качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича, если связать ее штрихкод с профилем читателя в системе.
"Мосгорсправка": единый читательский билет
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