Столичные библиотеки запустили онлайн-программу летнего чтения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные библиотеки запускают онлайн-программу летнего чтения для детей и подростков, которая продлится с 1 июня по 31 августа. Ее участникам нужно прочитать не менее трех книг и поделиться своими впечатлениями в специальных дневниках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Списки книг составили в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара, они опубликованы на сайте библиотеки. Также в дополнение к списку можно посмотреть перечни интернет-ресурсов, где рекомендованные к прочтению книги можно найти в онлайн-формате.
Для дошкольников, учеников младших классов, учеников средних классов и для старшеклассников составлены разные списки. Так, самым младшим участникам предлагается прочесть "Первое путешествие маленького чемоданчика" Марины Аромштам.
Детям постарше, которые уже начали учиться в школе, может быть интересна повесть Евгении Басовой "Наша земля – дышит". В списки книг для учеников средних классов вошли такие произведения, как "Лето в деревне" Зины Суровой, "Болотница" Татьяны Мастрюковой и многие другие. Ребятам старше 16 лет предлагают прочесть книгу Эдуарда Веркина "Осеннее солнце".
Кроме того, в нынешнем году впервые составили специальной список литературы для семейного чтения.
Заполненные дневники нужно отправить на электронную почту summer@gaidarovka.ru до 11 сентября. Итоги подведут до 20 сентября. Победителям вручат книги, сертификаты и скидки в книжных магазинах от партнеров программы. Церемонии награждения пройдут в детских библиотеках города.
Ранее сообщалось, что в онлайн-сервисе поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы" на mos.ru появился новый фильтр, благодаря которому можно быстро найти книгу в нужной библиотеке. Сервис доступен обладателям стандартной или полной учетной записи на mos.ru. Также нужно иметь единый читательский билет (ЕЧБ).
Чтобы забронировать книгу, нужно войти в раздел "Услуги" на портале mos.ru и перейти в категорию "Культура, спорт и отдых". Там нужно выбрать раздел "Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг".
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