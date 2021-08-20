Фото: портал мэра и правительства Москвы
Библиотеки Москвы и Нижнего Новгорода запускают проект "420 км слов", приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Цель литературного цикла – объединить книголюбов двух городов.
"Этот совместный культурный проект посвящен юбилею Нижнего Новгорода. К участию мы пригласили известных писателей. Они расскажут зрителям о своих городах и своем творчестве, ответят на вопросы. Цикл онлайн-встреч откроется в сентябре и завершится в середине декабря. Название программы напоминает о территориальной близости Москвы и Нижнего Новгорода, а сама она – еще одно свидетельство наших прочных добрососедских отношений", – рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
Присоединиться к литературному циклу "420 км слов" можно бесплатно. Предварительная регистрация для этого не требуется. Анонсы предстоящих встреч будут публиковать в официальных Instagram-аккаунтах сервиса "Библиотеки Москвы" и Центральной городской библиотеки имени В.И. Ленина, расположенной в Нижнем Новгороде. На этих площадках также проведут часть трансляций, однако большинство встреч организуют на YouTube-каналах библиотек.
Анонсировать мероприятия будут заранее: за три недели до трансляции. Столь долгий срок необходим, чтобы все желающие успели прочитать новое произведение или освежить в памяти уже знакомые истории.
Проект "420 км слов" откроет онлайн-встреча с писателем, сценаристом и продюсером, лауреатом нескольких литературных премий Олегом Роем, который родился в Челябинской области, но уже много лет живет и работает в Москве. Трансляцию проведут 7 сентября в 19:30 на YouTube-канале "Библиотек Москвы".
Встреча с писателем и краеведом Николаем Свечиным, живущим в столице Поволжья, пройдет 28 сентября.
19 октября состоится эфир с участием московской писательницы Александры Николаенко.
В ноябре, 9 числа, желающие смогут познакомиться сразу с двумя авторами – Ниной Зверевой и Светланой Иконниковой. Обе писательницы родились в Нижнем Новгороде.
А 30 ноября состоится онлайн-встреча с писательницей Марией Авериной.
Заключительную трансляцию проекта "420 км слов" проведут 15 декабря. О себе и своем творчестве расскажет нижегородский писатель и критик Андрей Кузечкин.
Более подробную информацию об онлайн-встречах можно найти на сайте "Онлайн. Библиогород".
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что посетителям столичных библиотек стал доступен электронный читальный билет. Теперь брать книги можно, продемонстрировав специальный штрихкод.
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