Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за ожидаемой высокой загруженности дорог в вечерние часы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Сегодня вечером ожидаем до 7 баллов. <...> В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в сообщении.

Наибольшие затруднения движения ожидаются в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Ранее в Московском метрополитене опровергли информацию о том, что система Face Pay используется для проверки наличия маски у пассажиров. До этого некоторые СМИ отмечали, что штраф за нарушение составил 3 тысячи рублей, в то время как действующая административная мера определяется в размере 5 тысяч.