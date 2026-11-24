На границе районов Бутырский и Марьина Роща построят почти 3 километра дорог. Работы планируют завершить в 2027 году.

Сначала специалисты соединят улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом. Участок сделают четырехполосным. Еще одну дорогу проложат от Огородного проезда до Складочной улицы. Затем работы продолжатся вдоль путей МЦД-2. Здесь организуют круговое движение.

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