24 ноября, 06:15Транспорт
"Новости дня": новые дороги построят на границе районов Бутырский и Марьина Роща
На границе районов Бутырский и Марьина Роща построят почти 3 километра дорог. Работы планируют завершить в 2027 году.
Сначала специалисты соединят улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом. Участок сделают четырехполосным. Еще одну дорогу проложат от Огородного проезда до Складочной улицы. Затем работы продолжатся вдоль путей МЦД-2. Здесь организуют круговое движение.
Подробнее – в программе "Новости дня".