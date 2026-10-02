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02 октября, 13:35

Город

"Новости дня": отопление включили почти в половине московских многоэтажек

"Новости дня": отопление включили почти в половине московских многоэтажек

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Отопление включили почти в половине московских многоэтажек. Батареи уже согревают квартиры в районах Москворечье-Сабурово, Останкинском и Лефортово.

Также теплее стало в домах Зеленограда, расположенных рядом с поликлиниками и больницами. На очереди – оставшиеся жилые дома, офисы и промышленные объекты. Первыми батареи заработали в столичных детских садах и школах. Полностью отопление в столице включат до 10 октября.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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