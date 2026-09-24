"Новости дня": в Москве началась подготовка общественного транспорта к зимнему сезону

В Москве началась подготовка общественного транспорта к зимнему сезону. Специалисты тщательно проверяют системы отопления и климат-контроля, осматривают стекла, уплотнители и другие элементы, которые защищают пассажиров в салоне от холода и влаги.

Диагностику и техническое обслуживание проходят более 7 тысяч электробусов, автобусов и трамваев. Вместе с тем подготавливают и снегоуборочную технику, а также специальные противогололедные смеси.

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