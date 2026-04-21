21 апреля, 17:40Город
"Новости дня": в столице началось строительство новых энергоблоков на ТЭЦ
В Москве началось строительство новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. Каждый из них будет мощностью 225 мегаватт – этого достаточно для обеспечения электроэнергией около 100 тысяч квартир.
В проекте будут использовать современное отечественное оборудование. При этом технологии направлены не только на увеличение выработки энергии, но и на снижение воздействия на окружающую среду.
