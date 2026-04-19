"Новости дня": в Пресненском районе построят около 25 километров новых дорог

В Пресненском районе Москвы построят около 25 километров новых дорог. Они появятся на участке от Ленинградского до Кутузовского проспекта и будут связаны с будущим крупным деловым кластером. Новая инфраструктура должна разгрузить существующие магистрали и улучшить транспортную доступность района.

Также предусмотрена реконструкция развязок на пересечении третьего транспортного кольца с Венегородским шоссе и Шмидтовским проездом. Для общественного транспорта добавят дополнительные маршруты.

