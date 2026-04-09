"Новости дня": арку главного входа Парка Горького отреставрируют в 2026 году

В Москве началась реставрация арки главного входа Парка Горького – одного из самых узнаваемых символов столицы. Сооружение высотой 29 метров с 24 колоннами было построено в 1955 году в стиле сталинского ампира. Внутри арки раньше размещалась администрация парка, а теперь там находится музей и смотровая площадка.

Мошенники активизировались с наступлением дачного сезона. Гражданам стали массово приходить сообщения о необходимости срочной оплаты задолженностей за спил деревьев, ремонт инфраструктуры и прочие нужды. Злоумышленники звонят и пишут через мессенджеры, подделывая номера председателей садовых товариществ.

