"Новости дня": матерей с детьми до 3 лет освободят от испытательного срока в России

Испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет теперь под запретом в России. Новый принятый закон исключает проверку профессиональных навыков специалистов с малышами. Ситуация касается более 1 миллиона мам в декрете.

Статистика констатирует, что женщины часто возвращаются на работу, когда ребенку исполняется чуть больше 2 лет. А свыше 25% после отпуска ищут новое место. Раньше недобросовестные руководители использовали лазейки. Временный труд под видом постоянного часто заканчивался увольнением сразу после завершения испытательного срока.

