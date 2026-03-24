Юристы предупредили москвичей о штрафах за зарплату в конверте

Юристы предупредили москвичей о штрафах и потере социальных гарантий при получении зарплаты в конверте. Незаконные схемы оплаты труда приводят к тому, что сотрудник теряет пенсионные накопления, право на пособие по безработице и другие социальные гарантии.

При этом работник несет равную ответственность за получение серой зарплаты, так как он обязан уплачивать налог на доходы физических лиц со своих доходов. Если налоговый орган установит факт неофициальных выплат, с работника будет взыскана недоимка по налогу на доходы физических лиц, а также штраф в размере 40% от неуплаченной суммы.

