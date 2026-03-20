Зарплата автомаляров в России составила более 180 тыс рублей в месяц

Зарплата автомаляров в России составила более 180 тысяч рублей в месяц. Средний доход таких специалистов подсчитали исследователи.

Уровень дохода увеличился на 38% по сравнению с показателями 2025 года. При этом окончательная сумма заработка напрямую зависит от профессионального стажа, конкретного региона и условий на рабочем месте.

Также в тройку лидеров по уровню дохода рабочих специальностей вошли сварщики. Они зарабатывают более 167 тысяч рублей в месяц, монолитчики получают 163 тысячи.

