Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 02:30

Общество

"Новости дня": суд указал, что интернет-магазины должны принимать возврат любым способом

"Новости дня": суд указал, что интернет-магазины должны принимать возврат любым способом

Для рэпера Гуфа запросили 2 года условно по делу о драке в бане под Наро-Фоминском

Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины семьи Рерихов

Суд отправил под домашний арест владелицу пансионата в ТиНАО, где выявили случаи пневмонии

"Московский патруль": дело о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске направили в суд

В Москве осудили тренера, забиравшего часть призовых у спортсменов с нарушениями слуха

"Московский патруль": рэпера Гуфа вызвали на допрос в суд подмосковного Наро-Фоминска

"Московский патруль": суд назначил 6 лет колонии тренеру, вымогавшему деньги у спортсменов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 февраля

В РФ суды стали чаще вставать на сторону тех, кто опаздывает на работу из-за непогоды

Интернет-магазины в России будут обязаны принимать возврат товаров любым удобным для покупателя способом, в том числе дистанционно. Такое решение принял Конституционный суд.

Поводом стал случай, когда житель отдаленного поселка заказал на маркетплейсе детский комбинезон, однако тот не подошел по размеру. Покупатель попытался оформить возврат, но выяснилось, что это возможно только при личном визите в магазин за несколько сотен километров. Суд встал на сторону покупателя.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
судыобществовидео

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика