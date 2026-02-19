"Новости дня": суд указал, что интернет-магазины должны принимать возврат любым способом

Интернет-магазины в России будут обязаны принимать возврат товаров любым удобным для покупателя способом, в том числе дистанционно. Такое решение принял Конституционный суд.

Поводом стал случай, когда житель отдаленного поселка заказал на маркетплейсе детский комбинезон, однако тот не подошел по размеру. Покупатель попытался оформить возврат, но выяснилось, что это возможно только при личном визите в магазин за несколько сотен километров. Суд встал на сторону покупателя.

Подробнее – в программе "Новости дня".