"Новости дня": обильные снегопады могут отсрочить начало дачного сезона в Подмосковье

Обильные снегопады зимой 2025–2026 годов вызывают беспокойство у дачников Подмосковья. Они опасаются сдвига сроков посадок. Агрономы рекомендуют не торопиться, так как земля после схода снега будет долго сохнуть и прогреваться.

Для проверки готовности почвы нужно выкопать ямку на месте будущей грядки, взять горсть земли и сжать. Если грунт рассыпается на мелкие комки, можно начинать посадку. Традиционно рассаду высаживают в теплицу в районе 10 мая.

