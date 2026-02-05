"Новости дня": дом на Нижней Первомайской улице обновили по технологии "мокрый фасад"

На Нижней Первомайской улице в районе Восточное Измайлово завершили капитальный ремонт жилого дома. Работы были проведены по технологии "мокрый фасад", которая подразумевает использование жидких строительных составов.

Как отметили жильцы, после ремонта в квартирах стало значительно теплее. В прошлом году по этой же технологии в районе привели в порядок три жилых дома. Помимо утепления фасадов, в зданиях обновили входные группы и балконы, а также заменили окна в подъездах.

Подробнее – в программе "Новости дня".