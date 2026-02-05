05 февраля, 03:15Город
"Новости дня": "Активные граждане" выберут лучший рецепт блинов на Масленицу
На платформе "Активный гражданин" открыто голосование, посвященное Масленице. Праздник пройдет в рамках проекта "Зима в Москве".
Жителям столицы предстоит выбрать, какие блины станут главным гастрономическим символом этого события. Участники московских ярмарок из разных регионов подготовили свои рецепты блинов, а также начинок, которые отражают кулинарные традиции и особенности каждого региона.
Подробнее – в программе "Новости дня".