"Новости дня": "Активные граждане" выберут лучший рецепт блинов на Масленицу

На платформе "Активный гражданин" открыто голосование, посвященное Масленице. Праздник пройдет в рамках проекта "Зима в Москве".

Жителям столицы предстоит выбрать, какие блины станут главным гастрономическим символом этого события. Участники московских ярмарок из разных регионов подготовили свои рецепты блинов, а также начинок, которые отражают кулинарные традиции и особенности каждого региона.

Подробнее – в программе "Новости дня".