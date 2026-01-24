Форма поиска по сайту

24 января, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: более 10 тыс москвичей стали участниками акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Сергей Собянин встретился с учащимися столичных колледжей в преддверии Дня студента

Собянин: проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку

Собянин: материалы для дорожного ремонта производятся на московских заводах

Собянин: родильный дом откроется в обновленном корпусе ГКБ им Вересаева

Собянин и Мурашко осмотрели итоги реконструкции корпуса больницы имени Вересаева

Собянин: для обслуживания "Большого Сити" построят около 25 км дорог

Собянин: около 600 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2025 году

Участниками акции "День без турникетов" в 2025 году стали свыше 10 тысяч москвичей. Это на 25% больше, чем в 2024 году, отметил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По словам градоначальника, к акции присоединились уже свыше 140 компаний. Для участников проводятся карьерные мастер-классы, профессиональные пробы, лекции о технологиях, встречи с руководителями и собственниками предприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

