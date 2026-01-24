Собянин: более 10 тыс москвичей стали участниками акции "День без турникетов"

Участниками акции "День без турникетов" в 2025 году стали свыше 10 тысяч москвичей. Это на 25% больше, чем в 2024 году, отметил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По словам градоначальника, к акции присоединились уже свыше 140 компаний. Для участников проводятся карьерные мастер-классы, профессиональные пробы, лекции о технологиях, встречи с руководителями и собственниками предприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

