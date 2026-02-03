Форма поиска по сайту

03 февраля, 22:45

Город

Проект "Сделано в Москве" представил свыше 35 тысяч товаров столичных производителей

Собянин рассказал о результатах проекта "Производительность труда" в Москве

"Новости дня": законопроект о гарантированной индексации зарплат рассмотрят в России

Собянин рассказал, как проект "Производительность труда" помогает бизнесу

Предпринимателей в России могут заставить повышать зарплаты своим сотрудникам

Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Санкт-Петербурге

Новости регионов: многокилометровые заторы образовались на трассе М-12 в Башкирии

Проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс производителей

Рюмочная в районе Зюзино прекратит работу

Проект "Сделано в Москве" предлагает горожанам свыше 35 тысяч товаров московских производителей. Его флагманский павильон в виде коробки с бантом открылся на Болотной площади. Внутри расположена фабрика по производству и упаковке подарков.

Рядом с павильоном работает каток. В этом сезоне его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. Ледовую площадку украсили в оттенках символа наступающего года. Вход на каток бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Для посетителей также доступны занятия с тренером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

бизнесгородвидеоЛариса СоколоваДарья Крамарова

