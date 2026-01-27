Форма поиска по сайту

27 января, 17:50

Общество

"Новости дня": Минздрав России утвердил новые правила лечения гриппа для взрослых

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе

Минздрав РФ призвал ужесточить правила при подготовке врачей-косметологов

"Новости дня": плавучий причал для электросудов появился в Лужниках

Новости социального блока Москвы

Заммэра Ракова рассказала о развитии быстрой хирургии в Москве

9 центров женского здоровья откроют в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

Собянин: родильный дом откроется в обновленном корпусе ГКБ им Вересаева

Собянин и Мурашко осмотрели итоги реконструкции корпуса больницы имени Вересаева

Минздрав России утвердил новые правила лечения гриппа для взрослых. Средний срок терапии теперь составит 9 дней, а диагностике уделят больше внимания.

Чтобы определить характер заболевания, врачи назначат анализы на разные виды вирусов. Помимо терапевта, пациентов могут направить к инфекционисту, кардиологу, неврологу, гематологу, пульмонологу, а женщин – к акушеру-гинекологу.

Изменился также список лекарств. Антибиотики теперь назначают только в крайних случаях, если есть осложнения.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
медицинаобществовидео

