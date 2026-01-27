"Новости дня": Минздрав России утвердил новые правила лечения гриппа для взрослых

Минздрав России утвердил новые правила лечения гриппа для взрослых. Средний срок терапии теперь составит 9 дней, а диагностике уделят больше внимания.

Чтобы определить характер заболевания, врачи назначат анализы на разные виды вирусов. Помимо терапевта, пациентов могут направить к инфекционисту, кардиологу, неврологу, гематологу, пульмонологу, а женщин – к акушеру-гинекологу.

Изменился также список лекарств. Антибиотики теперь назначают только в крайних случаях, если есть осложнения.

Подробнее – в программе "Новости дня".