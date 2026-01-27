"Новости дня": у станции МЦК Бульвар Рокоссовского построят новый пешеходный переход

У станции МЦК Бульвар Рокоссовского появится новый надземный пешеходный переход. Крытая галерея длиной почти 100 метров улучшит доступ к станции для жителей районов Богородское и Метрогородок.

Переход сократит время на пересадку с МЦК на трамвай с 6 минут до 1. На трамвайной эстакаде установят новые остановочные павильоны с навесами, информационными табло и местами для ожидания.

