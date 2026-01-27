Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 января, 06:10

Город

"Новости дня": в Савеловском районе сдали первый дом по программе реновации

"Новости дня": в Савеловском районе сдали первый дом по программе реновации

В Москве ожидается метель

В Театре наций представили спектакль о Вознесенском

Около 100 тысяч искусственных мандаринов украсили Арбат в рамках "Зимы в Москве"

Аэропорты могут скорректировать расписание полетов из-за снегопада в Москве

"Московский патруль": в Москве росгвардейцы провели тренировку по высотной подготовке

"Московский патруль": в Москве двух ветеранов ВОВ поздравили с 95-летием

"Московский патруль": в 2025 году дружинники выявили почти 5 тыс правонарушений в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 января

"Новости дня": в Коммунарке и Южном Бутове планируют реконструировать свыше 5 км дорог

В Савеловском районе Москвы передали под заселение первый жилой комплекс по программе реновации. Новостройка на 2-й Хуторской улице включает 517 квартир, подземный паркинг и помещения для магазинов.

Дома оснащены автоматизированной системой учета энергоресурсов, что позволит жителям меньше платить за коммуналку. В зонах общего пользования создана безбарьерная среда. Комплекс расположен в 10 минутах ходьбы от станций МЦД-2 и метро.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городреновациявидео

