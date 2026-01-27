"Новости дня": в Савеловском районе сдали первый дом по программе реновации

В Савеловском районе Москвы передали под заселение первый жилой комплекс по программе реновации. Новостройка на 2-й Хуторской улице включает 517 квартир, подземный паркинг и помещения для магазинов.

Дома оснащены автоматизированной системой учета энергоресурсов, что позволит жителям меньше платить за коммуналку. В зонах общего пользования создана безбарьерная среда. Комплекс расположен в 10 минутах ходьбы от станций МЦД-2 и метро.

Подробнее – в программе "Новости дня".