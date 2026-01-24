Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 02:00

Транспорт

"Новости дня": плавучий причал для электросудов появился в Лужниках

"Новости дня": плавучий причал для электросудов появился в Лужниках

Дептранс сообщил об открытии ранее перекрытых участков на дорогах Москвы

Автомобили из-за рубежа застряли в портах Японии, Южной Кореи и Владивостока

Эксперт рассказал, что могут сделать владельцы застрявших в портах машин

Трафик на дорогах достиг 8 баллов в Москве вечером 23 января

"Новости дня": Москва готовится к запуску четвертого маршрута электросудов

Причал для электросудов в "Лужниках" заработает в 2026 году

Время в пути в центральной части Москвы увеличилось до 30 минут

Причал у "Лужников" станет частью четвертого речного маршрута

Локальные ограничения движения затронут пять округов Москвы

В Москве завершается подготовка к запуску четвертого регулярного маршрута речных электросудов. Возле спорткомплекса "Лужники" установили новый плавучий причал в виде панорамной шайбы, способный вместить до 80 пассажиров.

В Госдуме обсуждают инициативу по введению в каждой поликлинике должности онлайн-терапевта. Этот специалист будет консультировать пациентов дистанционно через "Госуслуги" и медицинские приложения. Услуга позволит удаленно получать рекомендации или продлевать больничный при легких заболеваниях, не требующих очного осмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородмедицинавидео

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика