"Новости дня": плавучий причал для электросудов появился в Лужниках

В Москве завершается подготовка к запуску четвертого регулярного маршрута речных электросудов. Возле спорткомплекса "Лужники" установили новый плавучий причал в виде панорамной шайбы, способный вместить до 80 пассажиров.

В Госдуме обсуждают инициативу по введению в каждой поликлинике должности онлайн-терапевта. Этот специалист будет консультировать пациентов дистанционно через "Госуслуги" и медицинские приложения. Услуга позволит удаленно получать рекомендации или продлевать больничный при легких заболеваниях, не требующих очного осмотра.

