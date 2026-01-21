"Новости дня": московские ученые разработали вакцину против аллергии на пыльцу березы

Московские ученые подали заявку на регистрацию вакцины против аллергии на пыльцу березы. Препарат разработали сотрудники Центра иммунологии.

Лекарство уже успешно прошло 2 фазы испытаний, которые доказали его безопасность и эффективность. В настоящее время препарат находится на завершающей стадии исследований.

Вакцину планируется использовать для взрослых пациентов. Для достижения результата потребуется всего 3–5 инъекций, в то время как традиционные средства требуют до 30 процедур.

Подробнее – в программе "Новости дня".