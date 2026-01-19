Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 00:10

Общество

"Новости дня": москвичи приняли участие в массовых крещенских купаниях

"Новости дня": москвичи приняли участие в массовых крещенских купаниях

Сорок площадок для крещенских купаний открыты в Москве

Четыре десятка площадок для крещенских купаний оборудованы в столице

Врач рассказал, что нужно сделать после выхода из проруби

В РПЦ рассказали, можно ли грехи смыть святой водой

Ученые заявили о безопасности парацетамола при беременности

В РФ увеличат единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля

Жительница Турции объявила себя дочерью Трампа

Ежегодный отпуск многодетным предложили увеличить на 14 дней

В ГД предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

Сотни москвичей приняли участие в традиционных крещенских купаниях. В столице оборудовано 40 специальных купелей с настилами, теплыми пунктами и медобслуживанием.

После мощных снегопадов в Москве участились конфликты между автолюбителями из-за парковочных мест. Некоторые водители, самостоятельно расчистившие снег, незаконно присваивают себе территорию, что юристы квалифицируют как самоуправство.

С 1 марта в России вступят в силу новые правила авиаперевозок, расширяющие права пассажиров. Авиакомпании будут обязаны четко информировать об условиях перелета, а в случае задержки рейса более чем на 30 минут – обеспечить полный возврат средств, питание и при необходимости размещение.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществорелигияпогодагородтранспортвидео

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика