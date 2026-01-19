"Новости дня": москвичи приняли участие в массовых крещенских купаниях

Сотни москвичей приняли участие в традиционных крещенских купаниях. В столице оборудовано 40 специальных купелей с настилами, теплыми пунктами и медобслуживанием.

После мощных снегопадов в Москве участились конфликты между автолюбителями из-за парковочных мест. Некоторые водители, самостоятельно расчистившие снег, незаконно присваивают себе территорию, что юристы квалифицируют как самоуправство.

С 1 марта в России вступят в силу новые правила авиаперевозок, расширяющие права пассажиров. Авиакомпании будут обязаны четко информировать об условиях перелета, а в случае задержки рейса более чем на 30 минут – обеспечить полный возврат средств, питание и при необходимости размещение.

Подробнее – в программе "Новости дня".