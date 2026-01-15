Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 18:25

Политика

"Новости дня": временную поверенную Британии в РФ вывали в МИД после раскрытия шпиона

"Новости дня": временную поверенную Британии в РФ вывали в МИД после раскрытия шпиона

Владимир Путин поздравил сотрудников СК с профессиональным праздником

Россия решила выслать британского дипломата, связанного со спецслужбами

Засланного агента британских спецслужб выявили в России

ВС РФ освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области

В Госдуме обеспокоены возможным влиянием благополучной молодежи на экономику

Российский паспорт занял 46 место в рейтинге безвизового доступа

В РСТ заявили, что приостановка США иммиграционных виз не затронет туристов из России

В России за брошенную в подъезде елку можно получить штраф 5 тыс рублей

Российская армия продвигается в районе города Орехов в Запорожской области

Временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакиа вызвали в МИД после раскрытия в Москве иностранного шпиона. Когда она вышла на улицу, ее освистали и на 10 минут заблокировали выезд машины.

Российское правительство предупредило, что не потерпит работу незаявленных сотрудников британских спецслужб на своей территории и в случае эскалации даст зеркальный ответ.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
политикавидео

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика