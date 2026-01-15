15 января, 18:25Политика
"Новости дня": временную поверенную Британии в РФ вывали в МИД после раскрытия шпиона
Временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакиа вызвали в МИД после раскрытия в Москве иностранного шпиона. Когда она вышла на улицу, ее освистали и на 10 минут заблокировали выезд машины.
Российское правительство предупредило, что не потерпит работу незаявленных сотрудников британских спецслужб на своей территории и в случае эскалации даст зеркальный ответ.
