"Новости дня": спрос на рефинансирование ипотеки в России вырос в 2 раза

В России спрос на рефинансирование ипотечных кредитов увеличился в два раза. Это произошло из-за снижения ключевой ставки Центробанка, которая к декабрю прошлого года упала до 16% годовых.

Заемщики активно переоформляют кредиты, чтобы уменьшить размер ежемесячных платежей. Однако требования к кредитоспособности заемщиков растут, а доля отказов по розничным кредитам увеличивается.

Подробнее – в программе "Новости дня".