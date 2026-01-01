Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 13:00

Город

"Новости дня": поликлиники Москвы перешли на особый график работы до 8 января

"Новости дня": поликлиники Москвы перешли на особый график работы до 8 января

Сергей Собянин сообщил об улучшении качества медпомощи через цифровые платформы

Модернизацию поликлиник завершили в Москве

Модернизация амбулаторного звена завершилась в Москве

Собянин поздравил коллектив ГКБ имени Кончаловского с 60-летием больницы

"Новости дня": обновленная городская поликлиника № 2 открылась в Чертанове Северном

"Новости дня": по полису ОМС появятся новые услуги для пациентов с диабетом

Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

"Новости дня": клеточную терапию для лечения рака начали применять в Москве

Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

Медицинские учреждения Москвы на время новогодних каникул перешли на особый график работы. До 8 января включительно, а также 11 января взрослые и детские поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. 9 и 10 января рабочий день продлится до 18:00.

Помощь детям на дому будет оказываться во все праздничные дни с 09:00 до 15:00, а неотложная педиатрическая помощь останется круглосуточной. Сохранят свой обычный режим молочно-раздаточные пункты. График работы женских консультаций различается в зависимости от размера учреждения.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинагородвидео

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика