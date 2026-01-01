"Новости дня": поликлиники Москвы перешли на особый график работы до 8 января

Медицинские учреждения Москвы на время новогодних каникул перешли на особый график работы. До 8 января включительно, а также 11 января взрослые и детские поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. 9 и 10 января рабочий день продлится до 18:00.

Помощь детям на дому будет оказываться во все праздничные дни с 09:00 до 15:00, а неотложная педиатрическая помощь останется круглосуточной. Сохранят свой обычный режим молочно-раздаточные пункты. График работы женских консультаций различается в зависимости от размера учреждения.

Подробнее – в программе "Новости дня".