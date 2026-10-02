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02 октября, 11:20

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"Мой район. Место встречи": район Замоскворечье с Владимиром Политовым

"Мой район. Место встречи": район Замоскворечье с Владимиром Политовым

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Для солиста легендарной группы "На-На" Владимира Политова Замоскворечье связано с самыми приятными воспоминаниями. Он прожил в этом районе больше 10 лет, там родилась и пошла в школу его дочь. Отсюда солист уезжал на гастроли по стране, а преданные поклонницы терпеливо ожидали его возвращения у подъезда дома. Заслуженный артист РФ Владимир Политов прогулялся по улицам района.

В выпуске вспомнили, что с благоустройства Пятницкой улицы в 2014 году стартовала масштабная программа преображения городской среды "Моя улица", которая со временем расширилась до проекта "Мой район".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Мой район. Место встречи
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