"Мой район. Место встречи": Красносельский район с Кириллом Плетневым

В новом выпуске "Мой район. Место встречи" расскажут о Красносельском районе. Программу проведет актер, режиссер и сценарист Кирилл Плетнев, который живет в Красносельском уже 16 лет.

Он расскажет, как район изменился за это время, почему он отказался от автомобиля и какие маршруты вдохновляют его на новые сценарии. Вместе с москвоведом зрители узнают, куда исчезли Красные ворота, почему название живет дольше самого объекта и какие секреты скрывают старые переулки и доходные дома района.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".